Назначен генеральный директор Bursagaz

БАКУ /Trend/ - Бора Чермикли назначен генеральным директором компании Bursagaz, передает Trend в четверг со ссылкой на компанию.

Bursagaz работает под эгидой компании SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım, созданной после покупки SOCAR Turkey принадлежащих EWE Turkey Holding газовых активов Bursagaz, "Кайсеригаз", Enervis, EWE Enerji и телекоммуникационной компании Millenicom.

Как сообщается, Бора Чермикли являлся ранее финансовым директором проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Отметим, что 18 июня 2019 года завершилась покупка SOCAR Turkey активов, принадлежащих EWE Turkey Holding.

Как ранее сообщили Trend в EWE AG, решение о продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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