Финская Wärtsilä ищет новые пути содействия Азербайджану в стабилизации энергосистемы

БАКУ/Trend/ - Финская машиностроительная компания, ведущий поставщик оборудования в области судостроения и энергетики, в том числе, электростанций, работающих на газе, нефти и другом сырье Wärtsilä Oyj Abp, ищет новые пути содействия Азербайджану в стабилизации энергосистемы, сообщили Trend в компании.

"Wärtsilä постоянно ищет новые способы поддержки страны, предоставляя гибкие возможности для стабилизации энергосистемы и обеспечения резервной мощности при необходимости, будь то гибкие и быстрые пусковые установки для двигателей или средства накопления энергии",- сказали в компании.

В Wärtsilä сообщили, что компания также помогает другим странам, городам и компаниям по всему миру избрать свой путь к современным, устойчивым и доступным энергетическим системам, способы как наилучшей оптимизации использования дешевой возобновляемой энергии, обеспечивая при этом энергетическую безопасность и бесперебойную доступность энергии, что важно с экономической точки зрения сегодня и в будущем.

"Wärtsilä начала свою деятельность в Азербайджане в 1995 году. Wärtsilä в Азербайджане является частью обширной глобальной сети Wärtsilä, которая оказывает поддержку морским и энергетическим потребителям на протяжении всего жизненного цикла их установок, поддерживая и оптимизируя оборудование, его эффективность и производительность наиболее экологически эффективным образом. С 2005 года Wärtsilä построила в Азербайджане семь электростанций общей мощностью 860 МВт. Все электростанции эксплуатируются государственной коммунальной компанией. Сегодня Азербайджан имеет большие перспективы развития, как в энергетическом, так и в морском секторах", - сказали в компании.

Отметим, что Wärtsilä является мировым лидером в области интеллектуальных технологий и решений. Делая упор на устойчивые инновации, общую эффективность и анализ данных, Wärtsilä максимизирует экологические и экономические показатели судов и электростанций своих клиентов. В 2018 году чистый доход Wärtsilä составила 5,2 миллиарда евро. Компания работает более чем в 80 странах мира.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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