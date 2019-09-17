Нефтехимический комплекс Petkim завершил первое полугодие рекордными показателями

17 сентября 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim в Турции заработал в первой половине 2019 года 5,9 миллиарда турецких лир, сообщает Trend со ссылкой на госкомпанию SOCAR.

Согласно сообщению, Petkim завершил первое полугодие рекордными показателями.

Отметим, за отчетный период в комплексе было произведено 1,7 миллиона тонн продукции, что на 10,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем продаж составил 1,2 миллиона тонн, что на 21,6 процента больше показателя первого полугодия 2018 года

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, и являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, экспортирует ее четвертую часть. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн в год.

Долевое участие в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. владеет 51 процентом акций, 49 процентов акций находится в свободном обращении на фондовом рынке.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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