Wood Mackenzie: Энергетический сектор Азербайджана еще сохраняет значительный не раскрытый потенциал

БАКУ/Trend/ - Энергетический сектор Азербайджана еще сохраняет значительный не раскрытый потенциал.

Об этом сказал Trend главный аналитик международной консалтинговой компании Wood Mackenzie по каспийскому региону и Европе Эшли Шерман.

"Энергосектор Азербайджана усиливается еще двумя крупнейшими в мире нефтегазовыми проектами - "Азери Чираг Гюнешли" и "Шах Дениз", контракты на которые продлены до конца 2040-х годов. Текущие инвестиции, включая потенциал для новых фаз, откроют миллиарды баррелей нефтяного эквивалента в течение следующих десятилетий", - сказал Шерман.

Но, по словам главного аналитика, Азербайджан должен бороться за инвестиции в новые нефтегазовые проекты в меняющейся мировой промышленности.

"Страна также должна приспосабливаться к энергетическому переходу и новым ожиданиям, когда спрос на нефть достигнет максимума. Это включает необходимость ускорения развития возобновляемых источников энергии внутри страны для устойчивого сектора энергетики и экономики", - добавил Шерман.

Главный аналитик отметил, что, как и в других странах Каспийского региона, новые нефтегазовые проекты в Азербайджане часто становятся все более сложными - технически и коммерчески.

"Легкие проекты в основном выполнены. В Азербайджане предстоит дальнейшая разведка и добыча газа в глубоководных частях Каспийского моря, из пластов с большой глубиной и давлением. Хорошим примером является разведочная скважина на блоке "Шафаг-Асиман", разработанная BP и SOCAR. Это очень сложная скважина, предлагающая огромные ресурсы для разработки в долгосрочной перспективе", - сказал Шерман.

По мнению главного аналитика, для нефтегазового сектора Каспийского моря, не имеющего выхода к морю, двумя главными приоритетами будут использование новейших технологий и управление затратами.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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