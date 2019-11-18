Обнародована дата открытия второй фазы TANAP

18 ноября 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытие второй фазы Трансанатолийского трубопровода (TANAP) планируется на 30 ноября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«TANAP для нас является одним из очень важных проектов. Мы планируем открытие TANAP 30 ноября», - сказал министр.

По его словам, церемония состоится в районе Ипсала провинции Эдирне Турции.

Отметим, что запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, а с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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