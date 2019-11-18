Рынок нефти замер в ожидании новостей по мировой торговле

18 ноября 2019 10:58 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть стабильны в понедельник утром, — инвесторы ждут новостей по торговым отношениям США и Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 63,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — также не менялась, оставаясь на отметке в 57,83 доллара за баррель.

"Несмотря на более значительный против прогноза рост запасов нефти в США, трейдеры главным образом сохраняют внимание к ситуации с торговлей США и Китая, где продолжает расти оптимизм", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

В минувшие выходные министерство коммерции КНР сообщило, что главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Министерство отметило, что стороны "в конструктивном ключе" обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая на прошлой неделе сообщила, что за неделю по 15 ноября количество действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять — до 674 агрегатов.

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