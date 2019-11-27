"Азеришыг" планирует снизить удельный вес технических потерь

27 ноября 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество (ОАО) "Азеришыг" планирует в 2020 году снизить удельный вес технических потерь до 8,9 процента, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В настоящее время эта цифра составляет около 10 процентов.

Если обратить внимание на динамику технических потерь, то в 2015 году эта цифра составляла 13,8 процента, в 2016 году - 10 процентов, в 2017 году - 9,9 процента, в 2018 году - 9,8 процента, в 2019 году - 9,7 процента.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение города Баку непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет реконструктивные и ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане будет обеспечен полный переход к смарт-счетчикам до 2023 года
Экономика 16:40
В связи с дождливой погодой серьезных проблем с электроснабжением в стране не возникло
Энергетика 22 ноября 13:37
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 18 ноября 11:52
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с сильным ветром
Общество 7 октября 10:30
Азеришыг: За 9 месяцев обратились 3359 предпринимателей
Общество 4 октября 19:59
В одном из районов Азербайджана частично приостановлено электроснабжение
Общество 26 сентября 16:21
Лента новостей
Свыше $2 млрд потребуется на план развития Алматы в Казахстане
Бизнес 18:04
Министерство: Разговоры о сотнях тысяч лишенных пенсии людей в Азербайджане совершенно беспочвенны
Общество 17:54
Baki Insaat senaye огласила показатели роста промышленной продукции
Бизнес 17:52
Программа Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие Стартапов (ФОТО)
ИКТ 17:42
Узбекистан будет поставлять текстильную продукцию в Польшу
Бизнес 17:40
В Азербайджане продолжает расти non-life страхование
Финансы 17:32
Wood Mackenzie: TANAP является важной частью «Южного газового коридора»
Энергетика 17:29
Грузия начинает разрабатывать стратегию утилизации и переработки отходов
Бизнес 17:24
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Албании
Политика 17:23