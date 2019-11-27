"Азеришыг" планирует снизить удельный вес технических потерь

БАКУ/Trend/ - Открытое акционерное общество (ОАО) "Азеришыг" планирует в 2020 году снизить удельный вес технических потерь до 8,9 процента, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В настоящее время эта цифра составляет около 10 процентов.

Если обратить внимание на динамику технических потерь, то в 2015 году эта цифра составляла 13,8 процента, в 2016 году - 10 процентов, в 2017 году - 9,9 процента, в 2018 году - 9,8 процента, в 2019 году - 9,7 процента.

Отметим, что основной обязанностью ОАО "Азеришыг" является обеспечение города Баку непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг, реконструкция электрической связи в соответствии с мировыми стандартами. Руководствуясь этими принципами, "Азеришыг" ведет реконструктивные и ремонтные работы - строятся новые подстанции, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции и проводятся кабельные линии. Осуществление этих мероприятий производится для удобства населения города и превращения Баку в один из ведущих городов мира.

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