На иранском месторождении Южный Парс завершен монтаж оборудования еще на 2-х платформах

2 декабря 2019 16:22 (UTC+04:00)

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