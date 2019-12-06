В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов

6 декабря 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня была осуществлена подача газа в села Гурудяря и Сарыкейняк Гедабейского района, сообщает Trend со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) «Азеригаз».

Подача газа было обеспечена в 198 частных жилых домов в селе Гурудяря и 211 - в селе Сарыкейняк.

На основе одноступенчатой системы проложены стальные трубы различного диаметра общей протяженностью в 28,215 тысячи метра.

Также в 409 частных домах были установлены индивидуальные газовые регуляторы и счетчики.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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