Около 20 компаний в Турции получили лицензии по энергетическим проектам

16 декабря 2019 13:43 (UTC+04:00)

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