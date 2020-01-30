Представители SOCAR посетили "Одесский припортовый завод"

30 января 2020 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Госнефтекомпания SOCAR планирует участвовать в предстоящей приватизации ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Trend.

Было отмечено, что накануне "Одесский припортовый завод" посетили руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский и представители Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

«Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну», - говорится в сообщении.

Сообщается, что гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской госнефтекомпании в предстоящей приватизации "Одесского припортового завода".

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