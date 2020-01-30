Делегация «Белнефтехим» посетит Казахстан для обсуждения поставок нефти

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе (с третьего по 9 февраля) делегация концерна «Белнефтехим» посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Беларуси.

«Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином в Алматы. Белорусский премьер проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения», - говорится в сообщении.

Напомним, недавно указом № 27, Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписанию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как ранее сообщал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, предварительное соглашение о поставках казахстанской нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан.

Тогда же стало известно, что Казахстан планирует поставлять в Беларусь от одного до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Как ранее сообщал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, Казахстан рассчитывает подписать соглашение о поставках в начале 2020 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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