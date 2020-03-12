Поставка азербайджанской нефти по трубопроводу из Одессы не помешает транзиту

БАКУ/Trend/ - Поставка Минску азербайджанской нефти из Одессы с использованием южной ветки нефтепровода "Дружба" не помешает транзиту российской нефти на Запад по тому же участку трубопровода, сообщает Trend со ссылкой на белорусские СМИ.

Согласно сообщению, Беларусь ожидает сегодня во второй половине дня поставку первого танкера с азербайджанской нефтью. Затем из порта Одессы нефть будет отгружена и транспортирована с использованием трубопровода Одесса-Броды, а затем Броды-Мозырь.

""Белнефтехим" готов работать с азербайджанской нефтью. Нефть будет принята, нефтепровод Броды-Мозырь практически готов к приему. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Напомним, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан концерну "Белнефтехим" в Беларусь, а вторая танкерная партия планируется к отгрузке из порта Супса 20 марта.

Отметим, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды. Из разных источников в Беларусь планируется поставить около миллиона тонн нефти. Одновременно продолжаются переговоры с российскими поставщиками.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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