Второй танкер SOCAR для Беларуси прибыл в Одессу
БАКУ/Trend/ - Второй танкер сырой нефти от SOCAR прибыл в порт Одессы в воскресенье. Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"В ближайшее время ожидается прибытие на НПЗ в белорусском Мозыре первого танкера азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR", - отметил он.
По его словам, прибытие третьего танкера в порт "Южный" ожидается в начале третьей декады текущего года.
Отметим, что течение марта текущего года Socar Trading поставит в порт Одессы еще один танкер - с азербайджанской нефтью Azeri light из Супсы с объемом - 80 тысяч тонн.
Напомним, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан концерну "Белнефтехим" в Беларусь, а вторая танкерная партия планируется к отгрузке из порта Супса 20 марта.
Отметим, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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