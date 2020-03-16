Второй танкер SOCAR для Беларуси прибыл в Одессу

БАКУ/Trend/ - Второй танкер сырой нефти от SOCAR прибыл в порт Одессы в воскресенье. Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В ближайшее время ожидается прибытие на НПЗ в белорусском Мозыре первого танкера азербайджанской нефти, закупленной у SOCAR", - отметил он.

По его словам, прибытие третьего танкера в порт "Южный" ожидается в начале третьей декады текущего года.

Отметим, что течение марта текущего года Socar Trading поставит в порт Одессы еще один танкер - с азербайджанской нефтью Azeri light из Супсы с объемом - 80 тысяч тонн.

Напомним, что 5-6 марта состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан концерну "Белнефтехим" в Беларусь, а вторая танкерная партия планируется к отгрузке из порта Супса 20 марта.

Отметим, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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