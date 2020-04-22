США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле до 1 декабря
Американские власти продлили лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA, до 1 декабря. Об этом сообщил во вторник Минфин США, передает Trend со ссылкой на Тасс.
Кроме Chevron, соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.
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