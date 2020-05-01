Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,15% - до $27,58 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 03:21 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $27,26 за баррель, что на 2,61% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 03:26 мск Brent торгуется на уровне $27,32 за баррель (+3,17%), цена нефти WTI растет на 6,16%, до $20 за баррель.