Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,15% - до $27,58 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
К 03:21 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $27,26 за баррель, что на 2,61% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
По состоянию на 03:26 мск Brent торгуется на уровне $27,32 за баррель (+3,17%), цена нефти WTI растет на 6,16%, до $20 за баррель.
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