Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в среду, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 (GMT+4) составляет $34,45 за баррель, что на $1,72 (4,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,65 (4,8%) - до $32,7 за баррель.