Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика 3 июня 2020 10:09 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго июня составила 40,28 доллара за баррель, что на 2,14 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 39,57 доллара за баррель, что на 2,17 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 39,76 доллара за баррель, что на 3,34 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго июня составила 37,52 доллара, что на 2,06 доллара больше предыдущего показателя.

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Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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