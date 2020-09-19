SOCAR: Бензина AI-92 должно хватить для внутреннего потребления в период ремонта Бакинского НПЗ

БАКУ/Trend/ - Запасов бензина AI-92 должно хватить для удовлетворения внутреннего спроса в Азербайджане в период планового ремонта Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"При всем ущербе, который нанесла нам пандемия, SOCAR все же удалось извлечь некоторую пользу из сложившейся ситуации. Вследствие локдауна в стране, начиная с марта-апреля значительно снизился уровень потребления топлива, что позволило нам накопить значительные запасы на период приостановки НПЗ, а также экспортировать некоторую часть излишков. Исходя из прогнозируемого уровня потребления накопленных запасов бензина AI-92 должно хватить для внутреннего потребления в Азербайджане в период планового ремонта НПЗ, что скорее всего позволит обойтись без импорта этого вида топлива в этом году", - сказал он.

Как отметил Ахмедов, в последний раз Азербайджан экспортировал бензин марки AI-92 в декабре 2014-го года.

"Начиная с 2015-го года, т.е. более пяти лет мы не экспортировали бензин, поскольку весь объём производства уходил на внутреннее потребление, уровень которого стремительно вырос за последнее десятилетие. Мы возобновили экспорт бензина в этом году, поскольку спрос на него временно снизился на внутреннем рынке в период локдауна. Однако, уровень спроса уже приближается к прежней отметке", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn