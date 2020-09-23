БАКУ/Trend/ - «СОКАР Энергоресурс» и Тюменская область заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Документ был подписан в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Как отметил генеральный директор «СОКАР Энергоресурс» Фарид Джафаров, данное соглашение будет определять основные направления взаимодействия на ближайшие четыре года.

Он отметил, что компания нацелена на эффективное, долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с региональными властями. По словам Джафарова, партнерство будет способствовать развитию компании и созданию благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы всей Тюменской области.

Стороны собираются совместно решать вопросы обеспечения стабильного социально-экономического развития региона. Этого они хотят добиться с помощью благотворительных программ и инвестиционных проектов, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

(Автор: Ляман Зейналова)

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