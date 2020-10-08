В Казахстане принимаются меры для увеличения активности инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии

БАКУ/Trend - Министерством энергетики подготовлен проект постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271 «Об утверждении Правил определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен» (далее – проект постановления), сообщает пресс-служба МЭ РК, передает Trend.



1. Проект постановления разработан в целях приведения в соответствие с Законами Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» и от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах».

2. Проектом постановления предлагается новое определение «крупная гидроэлектростанция» для четкого понимания при использовании настоящих Правил.

3. Кроме того, в целях содержания четкого и не подлежащего различному толкованию термина «Kaz PV» предлагается новое определение «фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV) – фотоэлектрические модули, изготовленные на предприятиях, расположенных в Республике Казахстан, с использованием кремния, произведенного на территории Республики Казахстан».



Проект постановления Правительства опубликован на портале «Открытых НПА».