10 нефтегазовых участков недр реализуют через онлайн-аукцион в Казахстане

10 нефтегазовых участков недр в Казахстане будет реализовано через онлайн-аукцион. Об этом сегодня на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По словам Жахметовой, с 1 сентября текущего года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, могут подать на проведение аукциона в режиме онлайн.

«В 2020 году в Казахстане посредством электронного аукциона планируется реализовать 10 нефтегазовых участков недр, общим стартовым размером подписного бонуса 400 млн. тенге. В настоящее время поступило более 30 заявлений на участие в аукционе. Суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов – около 29 тысяч квадратных километров», - рассказала Жанат Жахметова.

Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право на разработку которых будет реализовано электронным способом. До настоящего времени аукционы проходили «в очном» режиме, и участникам необходимо было посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная компания. Теперь в условиях карантина и отмены большинства международных авиарейсов, торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек.

Также ранее сообщалось, что для отечественных производителей упрощена процедура закупок недропользователей.