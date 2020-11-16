BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230

Энергетика 16 ноября 2020 13:48 (UTC+04:00)
BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230
BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230
BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южнокавказского газопровода
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южнокавказского газопровода
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