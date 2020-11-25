Нефтегазовая нацкомпания Казахстана снизила добычу нефти

Добыча нефти с учетом доли КМГ в крупных проектах за девять месяцев составила 17,6 миллиона тонн, сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам АО "НК "КазМунайГаз" Даурен Карабаев, передает Trend со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Добыча нефти с учетом доли КМГ в крупных проектах за девять месяцев составила 17,6 миллиона тонн, что ниже на 6,6 процента в сравнении с прошлым годом. По нашим оценкам, объем добычи по году прогнозируется на уровне 21,7 миллиона тонн по сравнению с 23,6 миллиона тонн в прошлом году. Основная причина - снижение спроса на энергоресурсы на фоне пандемии и ограничения в рамках соглашения ОПЕК+", - пояснил Карабаев на брифинге.

По данным компании, объем реализации собственной произведенной нефти и газового конденсата за девять месяцев 2020 года составил 17 миллионов тонн, из которых 71 процент был поставлен на экспорт.

"У нас нет трудностей с поставками физических объемов нефти как на экспортные направления, так и на внутренний рынок. Объем транспортировки нефти, включая магистральную и морскую транспортировку нефти, за девять месяцев 2020 года составил 55 миллионов тонн, что ниже годом ранее. Из них объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам составил 48 миллионов тонн", - сообщил Карабаев.

Сообщается, что объем транспортировки газа по магистральным газопроводам за девять месяцев 2020 года составил 63 миллиарда кубических метров по сравнению с 74 миллиардами кубических метров в аналогичном периоде прошлого года. По словам Карабаева, снижение в основном связано с уменьшением транзитных объемов туркменского и узбекского газа в Китай, сокращением транзитных потоков российского газа через территорию Казахстана.

"Казахстанские НПЗ произвели 8,5 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 8,8 процента ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Заводы KMG International ("Петромидия", "Вега") произвели 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов, что на 25,8 процента ниже показателя девяти месяцев 2019 года", - добавил Карабаев.

По данным компании, снижение производственных показателей отразилось на финансовых показателях компании.

"КазМунайГаз" в этот раз оказался более подготовленным к внешним шокам в сравнении с предыдущими кризисами. Снижение финансовых показателей в этот раз оказалось не таким глубоким, как при падении цен в 2014-2015 годах", - отметил заместитель председателя правления по экономике и финансам АО "НК "КазМунайГаз" Даурен Карабаев.