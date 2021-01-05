SOCAR Petroleum запустила новую модульную АЗС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Petroleum запустила новую модульную АЗС.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, новая модульная АЗС под брендом SOCAR сдана в эксплуатацию на территории туристического центра «Шахдаг», расположенного на 29 километре трассы Гусар-Лаза Гусарского района.

Таким образом, количество АЗС, работающих под брендом SOCAR, достигло 38.

"АЗС, разработанная профессиональным инженерным составом SOCAR Petroleum, расположена на высоте 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Ее расположение благоприятствует водителям, перемещающимся по Гусарскому району, а также посетителям туристического центра "Шахдаг". На модульной станции установлены две топливораспределительные колонки. На этой АЗС будут продаваться бензин А-92 и дизельное топливо, созданы условия для заправки топливом двух малых и больших автомобилей", - говорится в сообщении SOCAR.

Роддерих Леффлер, председатель туристического центра «Шахдаг», так прокомментировал открытие новой АЗС: «Сегодня для нас знаменательный день. В перечень услуг крупнейшего туристического проекта страны добавлена ​​АЗС. Это отличное нововведение как для гостей нашего комплекса, так и для жителей окрестных сел. Мы очень рады, что нашим партнером является SOCAR, флагманский топливный бренд страны. Эта АЗС значительно обогащает инфраструктуру нашего комплекса. Отмечу, что до этого ближайшая к турцентру АЗС находилась на расстоянии 30 километров, что привносило свои сложности».

Отметим, что сеть SOCAR Petroleum состоит из 38 АЗС.

SOCAR Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG). SOCAR является лидером в области внедрения экологически чистого топлива CNG.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva