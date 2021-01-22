Нефть дешевеет на 1% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

Энергетика 22 января 2021 09:55 (UTC+04:00)
Нефть дешевеет на 1% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

Цены на нефть в пятницу утром снижаются в среднем на 1% из-за опасений, что ухудшение ситуации с коронавирусом может оказать давление на спрос. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86% — до 55,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 52,57 доллара за баррель.

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинирования по всему миру. Так, инвесторы особо внимательно следят за ситуацией в Китае, опасаясь, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших.

"Количество случаев COVID в Китае является наиболее серьезной проблемой спроса для трейдеров", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

Кроме того, новые ограничения во всем мире сильно ударили по авиаперевозкам. Эксперты ANZ Research подсчитали, что на прошлой неделе количество рейсов в мире снизилось на 25%. "Это, вероятно, серьезно скажется на спросе на авиатопливо", — говорится в сообщении ANZ Research.

Участники торгов в пятницу ожидают официальных данных по запасам нефти от американского министерства энергетики. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей. При этом в четверг Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов, на 2,56 миллиона баррелей.

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