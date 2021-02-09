Порт Актау в Казахстане нарастил объемы перевалки нефти в 2020 году

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года морским портом Актау было транспортировано 2,2 миллиона тонн нефти, что на 4 процента превышает аналогичный показатель за 2019 год, сообщили во вторник Trend в порту.

В свою очередь, в перевозке металлов и зерна наблюдалось сильное сокращение, а именно на 77 и 42 процента соответственно. Таким образом, объем перевалки металла через порт составил 11,5 тысяч тонн относительно 46,8 тысяч тонн в 2019 году, в то время как объем перевезенного зерна составил 457,2 тысяч тонн против 794,7 тысяч тонн годом ранее.

В свою очередь, объем перевозки контейнеров достиг 242,02 тысяч тонн, что на 31 процент больше 185,1 тысяч тонн за 2019 год.

Объем перевалки паромных грузов составил 4 068 тонн, что относительно 2 381 тонны в 2019 означает рост объема на 71 процент.

В настоящее время в Казахстане три морских порта оказывают услуги судам различного тоннажа: Актау, Баутино и Курык.

Морской порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

Грузовой район "Баутино" в одноименном поселке является подразделением АО "НК "Актауский международный морской торговый порт".

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)

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