«КазМунайГаз», Минэкологии и «Казгеология» будут работать над привлечением иностранных инвестиций

19 марта 2021 года подписано соглашение о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», передает Trend со ссылкой на КМГ.

Стороны будут совместно работать над привлечением инвесторов для проведения геологоразведочных работ в целях оценки запасов углеводородов на малоизученных осадочных бассейнах Казахстана. Соглашение даст возможность консолидировать усилия и определить территории для геологического изучения и разведки. Привлечение иностранных инвестиций позволит не только повысить геологическую изученность территории Казахстана, но и восполнить минерально-сырьевую базу.

Как отмечается, на данный момент имеются все условия для новых исследований недр страны. Только в части углеводородов отечественные геологи выделили 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами - порядка 76 млрд тонн условного топлива.