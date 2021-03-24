БАКУ/Trend/ - В азербайджанских месторождениях «Шафаг-Асиман» обнаружены запасы газоконденсата, передает Trend со ссылкой на азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR.

"Проведены комплексные геологоразведочные работы на глубине 7189 метров в разведочной скважине, пробуренной на блоке «Шафаг-Асиман», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, и обнаружены первые запасы газоконденсата. Таким образом, бурение пласта Фасила на месторождении было успешно завершено.

При этом для полного определения запасов месторождения будет выполнено соответствующее техническое проектирование на бурение дополнительной оценочной боковой скважины в направлении свода структуры", - говорится в сообщении компании.

Геологоразведочные работы на блоке «Шафаг-Асиман» ведутся в рамках совместного проекта SOCAR и BP. В соответствии с Соглашением о разделе продукции на месторождении, бурение велось под операторством BP на глубине 623 метра и проводилось дочерней компанией SOCAR Caspian Drilling Company с использованием полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева. Бурение началось 11 января 2020 года.

Напомним, что месторождение «Шафаг-Асиман» расположено в 125 км к юго-востоку от Баку. Блок занимает площадь 1100 квадратных метров. Глубина моря здесь 650-800 метров. Структура «Шафаг-Асиман» была открыта в 1961 году. 7 октября 2010 года SOCAR и BP подписали соглашение «О разведке, разработке и разделе продукции морского блока «Шафаг-Асиман» в азербайджанском секторе Каспийского моря». Срок действия соглашения - 30 лет, доля каждой стороны установлена ​​в размере 50 процентов. В соответствии с соглашением в 2012 году компания BP провела 3D сейсморазведку на блоке «Шафаг-Асиман». На основе обработки и интерпретации полученных данных партнеры определили местоположение первой разведочной скважины и приступили к бурению скважины в 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова)

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