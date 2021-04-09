В SOCAR состоялось открытие Центра визуализации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Девятого апреля в SOCAR Towerв Баку состоялось открытие Центра визуализации, предназначенного для управления производственными операциями из единого цифрового центра.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Центр предназначен для проведения особых совещаний по специализированным направлениям, обсуждения крупномасштабных проектов, принятия оперативных решений, а также выполнения функций управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.

"В ближайшие месяцы планируется проведение интенсивных тренингов в Центре визуализации на основе корпоративного плана SOCAR по управлению чрезвычайными ситуациями. Этот план включает в себя управление внутренними и внешними операциями во время чрезвычайных ситуаций, организацию стратегического реагирования, наблюдение и контроль, а также другие управленческие решения", - говорится в сообщении.

Центр визуализации был создан на основе опыта ведущих мировых компаний нефтегазовой отрасли и оснащен передовым технологическим оборудованием.

В рамках соглашения о сотрудничестве с норвежской компанией Equinor в ближайшие месяцы планируется организация тренингов, отвечающих современным требованиям, в целях адаптации и развития корпоративной системы SOCAR в соответствии с международной практикой.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)