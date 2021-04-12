Азербайджан в марте добывал почти 735 тыс. баррелей нефти в сутки

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 734,8 тысячи баррелей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, из них 592,1 тысячи баррелей составила сырая нефть, а 142,7 тысячи баррелей - конденсат.

На 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о продолжении соблюдения в феврале, марте и апреле действующих квот на суточную добычу сырья.

В Азербайджане, в соответствии с его обязательствами, сокращение добычи нефти в марте составило 123 тысячи баррелей, а суточное производство сырья - 595 тысяч баррелей.

Отметим, что сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК+ в апреле составит 6,9 миллиона баррелей.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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