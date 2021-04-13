В Казахстане разработан проект Правил ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат

В соответствии с подпунктом 3) пункта 10 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании» Министерством энергетики Республики Казахстан как уполномоченным органом, осуществляющим руководство в области добычи углеводородов, разработан проект Правил (методики) ценообразования на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат, передает Trend со ссылкой на министерство.

Данный нормативный правовой акт призван установить порядок определения цены сделки (реализации) на экспортируемую сырую нефть и газовый конденсат, а также регламентировать определение составляющих дифференциала, в том числе первичных документов, и порядок их использования.

Принятие Правил (методики) обеспечит прозрачность механизма ценообразования, увеличит поступления в государственный бюджет и исключит возникающие споры экспортеров с уполномоченными органами.