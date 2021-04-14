Цена нефти марки Brent достигла $66,9 за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE растет на 5,05%, до $66,9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 20:38 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $66,8 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI выросла на 5,06% и находилась на отметке $63,3 за баррель.

Котировки растут на фоне публикации еженедельного отчета Министерства энергетики США, согласно которому коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошедшую неделю снизились на 5,89 млн баррелей и на 9 апреля составили 492,423 млн баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.