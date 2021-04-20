Сократился объем транспортировки нефти в Турцию через Баку-Тбилиси-Джейхан
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Велопутешественник с онкологическим заболеванием по пути из Великобритании в Китай прибыл в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев (ФОТО)
Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи с вводом в эксплуатацию 110/35/10-киловольтной подстанции "Гарасу" в Гаджигабуле
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии в связи со сдачей в эксплуатацию после реконструкции автодороги Гаджигабул-Муганлы
По инициативе депутата Севиль Микаиловой оказана продовольственная помощь семьям шехидов и малообеспеченным семьям в Худате (ФОТО)
В честь братства Азербайджана и Турции в рамках мирового турне совершен велопробег от Стамбула до Чанаккале (ФОТО)
Армяне не оставили в Западном Азербайджане ни одного принадлежащего азербайджанскому народу памятника - историк
Заместитель премьер-министра Узбекистана обсудил с саудовской стороной вопросы реализации совместных проектов
Цифровые проекты, реализованные на НПЗ STAR в 2020 году, создали стоимость в размере $35 млн (Интервью)