Страны ОПЕК+ продлили дедлайн по компенсации избыточной добычи нефти до конца сентября 2021 года. Об этом говорится в докладе, подготовленном для заседания министерского мониторинговой комитета. С копией документа ознакомился ТАСС, передает Trend.

В докладе отмечается, что решение о продлении периода по компенсации было принято по просьбе некоторых стран с низкими показателями выполнения условий сделки.

Следующее заседание технического комитета ОПЕК+ состоится 25 мая, оно также пройдет в режиме видеоконференции. "Принято решение, что 52-е заседание технического комитета (JTC) состоится в формате видеоконференции 25 мая 2021 года", - отмечается в документе.

Также в докладе отмечается, что общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ в марте составил 113%.