Дочерние компании SOCAR Turkey получили сертификаты о нулевых отходах

БАКУ /Trend/ - Три предприятия SOCAR Turkey в турецком городе Алиага получили сертификаты о нулевых отходах, сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

По данным компании, "дочки" SOCAR, являющейся крупнейшим иностранным инвестором Турции, - Petkim, STAR NEZ и Akaryakıt Depolama A.Ş., которые выполняют все требования в рамках регулирования нулевых отходов, были награждены соответствующими сертификатами.

Таким образом, все три предприятия, доработав соответствующее оборудование и системную инфраструктуру в области регулирования отходов, оформили соблюдение требований, изложенных в законодательстве, и оформили возврат отходов в производство после переработки.

В компании заявили, что была создана система совместного управления отходами для производственных подразделений.

"С проектом нулевых отходов, запущенным в трех наших компаниях, мы стремимся к более эффективному использованию ресурсов. В этом направлении мы обновили наши системы управления отходами и оборудование для сбора отходов на всех наших производственных площадках. Мы улучшили районы временного хранения отходов. В результате проделанной работы мы увеличили объем переработки отходов до 32 процента на производственных предприятиях по переработке и нефтехимии, функционирующих в составе SOCAR Turkey. Сертификаты о нулевых отходах, которые мы получили в результате нашей деятельности, станут для нас стимулом в дальнейшей работе”, - сказал руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey Анар Мамедов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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