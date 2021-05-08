Газ из «Шафаг-Асиман» можно экспортировать в Турцию или Европу - Fitch Ratings

Энергетика 8 мая 2021 08:18 (UTC+04:00)
Газ из «Шафаг-Асиман» можно экспортировать в Турцию или Европу - Fitch Ratings

БАКУ /Trend/ - Газ из структуры "Шафаг-Асиман" в Азербайджане можно экспортировать в Турцию или Европу. Об этом сказали Trend в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

"Пока неясно, каким может быть производственный потенциал "Шафаг-Асиман", но теоретически он может быть использован для увеличения продаж через "Южный газовый коридор" в Турцию или Европу", - сказали в агентстве.

Было отмечено, что внутренние продажи менее рентабельны, а текущая добыча в Азербайджане достаточна для удовлетворения внутреннего спроса на газ.

"Однако на данном этапе невозможно оценить потенциальную рентабельность проекта, так как ключевые параметры структуры еще не раскрыты", - сказали в агентстве.

Отметим, что геологоразведочные работы на блоке "Шафаг-Асиман" ведутся в рамках совместного проекта SOCAR и BP. В соответствии с Соглашением о разделе продукции на месторождении бурение велось под операторством BP на глубине 623 метра и проводилось дочерней компанией SOCAR Caspian Drilling Company с использованием полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева. Бурение началось 11 января 2020 года.

Напомним, что месторождение "Шафаг-Асиман" расположено в 125 км к юго-востоку от Баку.

Блок занимает площадь 1100 квадратных метров. Глубина моря здесь составляет 650-800 метров.

Структура "Шафаг-Асиман" была открыта в 1961 году. 7 октября 2010 года SOCAR и BP подписали соглашение "О разведке, разработке и разделе продукции морского блока "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Срок действия соглашения - 30 лет, доля каждой стороны установлена ​​в размере 50 процентов. В соответствии с соглашением в 2012 году компания BP провела 3D сейсморазведку на блоке "Шафаг-Асиман". На основе обработки и интерпретации полученных данных партнеры определили местоположение первой разведочной скважины и приступили к бурению скважины в 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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