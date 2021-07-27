Узбекнефтегаз GTL готовится поставлять синтетическое дизельное топливо через нефтебазы

«Узбекнефтегаз GTL» готовится к поставкам нового вида синтетического дизельного топлива потребителям в Узбекистане через нефтебазы и ООО «UNG Petro», передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

В настоящее время нефтебазам и их территориальным филиалам выделены отдельные ёмкости для приема, хранения и поставки синтетического дизельного топлива потребителям. На этих ёмкостях проводятся работы по дефектоскопии, очистке, ремонту оборудования и технологических трубопроводов, а также доводятся до технически необходимого уровня.

Для хранения синтетического дизельного топлива, планируемого производству на заводе Uzbekneftegaz GTL, нефтебазам и их филиалам выделены ёмкости объёмом 24 850 кубометров.

Из них подготовлены к приёму синтетического дизельного топлива ёмкости объемом 2 700 кубометров в Кунгратском, Чимбайском, Элликкалинском филиалах ООО «Тахиатошская нефтебаза», 600 кубометров в Асакинском и Гурунчмозорском филиалах ООО «Андижанская нефтебаза», 2000 кубометров в ООО «Джизакская нефтебаза», 575 кубометров в Касанском филиале ООО «Каршинская нефтебаза», 800 кубометров на складе Навои-2 ООО «Навоийнская нефтебаза», 1 000 кубометров в филиале Поп ООО «Туракурганская нефтебаза», 3 000 кубометров в Джаркурганском филиале ООО «Термезская нефтебаза», 2 000 кубометров В Бекабадском филиале ООО «Кучликская нефтебаза».

Продолжаются работы по подготовке оставшихся 12 175 кубометров ёмкостей.