Нефть дорожает в пределах 4,5%

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно растут в пределах 4,5%, пытаясь восстановиться после потерь в пятницу. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 3,84% — до 74,35 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI росла на 4,49% — до 71,2 доллара за баррель.

В пятницу цены на нефть обрушились на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 "омикрон" из Южной Африки. Нефть Brent упала ниже 73 долларов за баррель, а WTI — ниже 70 долларов за баррель, обновив минимумы с 13 сентября и 21 сентября соответственно. В понедельник утром на рынке наблюдается коррекционный рост.

При этом, по данным СМИ, альянс ОПЕК+ отложил свои встречи на несколько дней, чтобы оценить влияние нового штамма на рынок после резкого падения цен на нефть в пятницу.