Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 2 декабря понизилась на 1,48 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 71,38 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,51 доллара и составила 70,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,24 доллара - до 67,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 2 декабря понизилась на 1,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 70,71 доллара за баррель.

Официальный курс на третье декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)