Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста третьего декабря повысилась на 1,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 72,76 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,37 доллара и составила 72,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,36 доллара - до 68,57 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего декабря выросла на 1,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 71,92 доллара за баррель.

Официальный курс на четвертое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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