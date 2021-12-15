Азербайджан и Турция планируют подписать меморандум о сотрудничестве в горнодобывающей сфере

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере геологии и добычи полезных ископаемых.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на мероприятии "Текущие проблемы, реформы и перспективы развития горнодобывающей отрасли" в Баку.

"В ближайшие дни ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Главным управлением исследований и разведки полезных ископаемых минэнерго и природных ресурсов Турции и Государственным агентством по использованию минеральных ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", - сказал Ибрагимов.

По его словам, меморандум охватит научно-техническое сотрудничество в сфере наук о земле и горнодобывающей промышленности, поиска полезных ископаемых, оценки их запасов, обмена информацией и опытом.

"Уверен, что совместное сотрудничество окажет значительное влияние на развитие горнодобывающей отрасли двух стран", - подчеркнул Ибрагимов.

Отметим, что ЗАО AzerGold создано по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. Компания осуществляет работы по исследованию и разработке залежей драгоценных и цветных металлов в стране, а также занимается добычей, переработкой и торговлей благородными металлами.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)