Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа, что позволит существенно снизить цены на газ в стране.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал bTV премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"Азербайджан и Болгария подписали контракт на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год через интерконнектор Греция-Болгария, начиная с 2021 года. Однако, поскольку строительство IGB не завершено, азербайджанский газ доставляется в Болгарию через интерконнектор Кулата-Сидирокастро. За девять месяцев 2021 года Болгария получила из Азербайджана 225 миллионов кубометров газа", - сказал он.

Как сообщается, Петков проведет переговоры на эту тему с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который скоро прибудет с визитом в Софию.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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