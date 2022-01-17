Использование водорода приведет к появлению новых центров геополитического влияния – IRENA
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
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У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро в видеоформате (ФОТО)
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз"