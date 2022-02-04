Северная Македония скоро приступит к реализации проекта по присоединению к "Южному газовому коридору" – министр

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года планируется начать строительство интерконнектора с Грецией, который соединит Северную Македонию с "Южным газовым коридором".

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр экономики Республики Северная Македония Крешник Бектеши на пленарном заседании по расширению "Южного газового коридора" и энергопереходу в рамках VIII министерской встречи Консультативного совета "Южного газового коридора".

Министр подчеркнул, что газификация Северной Македонии имеет решающее значение для ее экономики.

"Ведутся работы по дальнейшему строительству существующей системы газопроводов в Республике Северная Македония. В первом квартале этого года планируется начать строительство интерконнектора c Грецией, который соединит Северную Македонию с "Южным газовым коридором". Мы уже работаем над завершением проектов по строительству интерконнектора с Сербией. Кроме того, планируется строительство интерконнекторов с Болгарией и Албанией", - добавил Бектеши.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)