Нефть дорожает на геополитической напряженности

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 1-3% на усилении геополитической напряженности, цена нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель впервые с 30 сентября 2014 года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25% — до 94,15 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена превышала 97 долларов за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,82% — до 92,75 доллара.

"Нефть также может быть поддержана признаками более высокого спроса после комментариев Saudi Aramco о том, что она видит признаков роста спроса", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Рынок также продолжит следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.