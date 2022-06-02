БАКУ /Trend/ - Долгосрочная политика SOCAR направлена на сокращение выбросов углеводорода.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент по кадрам, информационным технологиям и регламентам SOCAR Халик Мамедов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«В Азербайджане принимаются серьезные шаги по энергетической трансформации», - сказал он.

По его словам, в результате применения передовых технологий уже в два раза сократился выброс СО2. Однако переход к нулевому выбросу требует более усердного подхода.

Мамедов также отметил, что для достижения целей устойчивого развития SOCAR уделяет большое внимание развитию человеческого капитала.

«Политика подготовки кадров всегда была в центре нашего внимания. Мы осуществляем многосторонние программы обучения. 1404 студента в рамках нашей стипендиальной программы смогли получить образование, а 339 азербайджанцев обучались за границей за счет SOCAR», - добавил он.