Первые оффшорные ветроэнергетические проекты в Азербайджане будут иметь более высокую энергетическую стоимость - специалист ВБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сможет увеличить экспорт электроэнергии и газа благодаря оффшорной ветроэнергетике.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказала старший специалист по энергетике Всемирного банка (ВБ) Ясемин Оруджу на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Развитие оффшорной ветроэнергетики предоставляет возможность Азербайджану увеличить свой экспорт как электроэнергии, так и природного газа, за счет сокращения внутреннего потребления для производства электроэнергии», - сказала она.

По ее словам, развитие морской ветроэнергетики - это возможность для Азербайджана перевести значительную часть своей существующей нефтегазовой рабочей силы в сферу экологически чистой энергии и сохранить долгосрочные квалифицированные рабочие места.

«В то время как первые оффшорные ветроэнергетические проекты в Азербайджане, вероятно, будут иметь более высокую энергетическую стоимость, чем текущая генерация, этот разрыв в затратах со временем может быть сокращен за счет амбициозных целей и рыночной конкуренции», - добавила старший специалист по энергетике Всемирного банка.

Что касается потенциала развития морской ветроэнергетики в Азербайджане, она отметила, что на мелководье может быть произведено до 35 ГВт, а на глубоководье - 122 ГВт.