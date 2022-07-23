Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 июля понизилась на 1,46 доллара относительно предыдущего показателя и составила 115,42 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,51 доллара – до 113,18 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,2 доллара, составив 67,86 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 июля понизилась на 0,4 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 110,22 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 июля составляет 1,7 AZN/USD.