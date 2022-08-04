Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель

Нефтяные котировки падают в ходе торгов в среду вечером после выхода данных о запасах энергоресурса в США и публикации итогов заседания ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 по бакинскому времени подешевели на $1,99 (1,98%) - до $98,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $2,17 (2,3%) - до $92,25 за баррель.

Участники рынка реагируют на отчет Минэнерго США, указавший на увеличение запасов нефти на 4,47 млн баррелей - до 426,55 млн баррелей, на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 163 тысячи баррелей и составили 225,29 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей, до 109,32 млн баррелей.